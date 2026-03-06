Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Othar Macharashvili, intentendente de Comodoro Rivadavia, anunció durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la concreción del Puerto Deportivo en la costanera local. En ese contexto señalo que “durante décadas, la ciudad vivió de espaldas a su costa. El mar estuvo presente, pero no integrado a un modelo productivo sostenible. Esa lógica comienza a revertirse con una decisión política clara de invertir en infraestructura estratégica, moderna y de calidad”.

“Este proyecto no es una obra ornamental, es infraestructura pensada para ordenar, potenciar y profesionalizar una actividad que ya existe y que crece de manera sostenida en la ciudad”, remarcó al detallar que la actividad náutica local cuenta hoy con embarcaciones, operadores, servicios técnicos y una demanda creciente que funciona de manera dispersa.

En ese sentido, el intendente sostuvo que “en paralelo, un fenómeno natural interpela a la ciudad y la desafía a pensar en grande”, al hacer especial hincapié en la presencia cada vez más frecuente de la ballena Sei en el litoral comodorense. “Este hecho representa una oportunidad turística responsable, científica y educativa de enorme valor y posiciona a Comodoro Rivadavia en el mapa del turismo de naturaleza a nivel nacional e internacional y obliga a elevar la calidad de los servicios vinculados a la industria de la hospitalidad, una industria que genera empleo genuino y diversifica la matriz económica”.

“Si la ciudad logra articular infraestructura adecuada, servicios náuticos profesionales y protocolos ambientales estrictos, podrá desarrollar circuitos de avistaje responsables, bajo regulación y control, garantizando seguridad y preservación del ecosistema marino”. En ese marco “el puerto deportivo, será la plataforma operativa desde donde organizar esta nueva etapa, con servicios turísticos de calidad, actividad náutica ordenada y desarrollo con responsabilidad ambiental”, remarcó.

El plan pioneros y una política turística central

Como parte de esta visión estratégica, el Ejecutivo Municipal, anunció que en los próximos días se inaugurará la nueva oficina de informes turísticos en el Paseo Costero, “consolidando el Plan Pioneros y reafirmando que el turismo deja de ser una actividad complementaria para transformarse en una política central del desarrollo económico local”

“Comodoro tiene mar, durante mucho tiempo lo contempló como postal, hoy decide incorporarlo como activo estratégico, con planificación, inversión y visión de futuro”, reiteró, al tiempo que subrayó que “la ciudad inicia una etapa en la que el desarrollo no se improvisa, se diseña, se ejecuta y se proyecta”