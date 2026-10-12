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Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada de este lunes en el barrio Isidro Quiroga, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, luego de protagonizar una discusión con un conocido con quien había compartido bebidas alcohólicas. Por el hecho, un ciudadano de 42 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio se registró alrededor de las 4:15 en un domicilio ubicado sobre la calle Cabo Benítez. La intervención policial comenzó tras un alerta del Centro de Monitoreo, que advirtió sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.

Cuando los efectivos de la Comisaría Quinta llegaron al lugar, encontraron a familiares y allegados asistiendo al herido, identificado por sus iniciales como C.A.S. Debido a la urgencia de la situación, el hombre fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional para recibir atención médica.

Una discusión que terminó a los tiros

Según el relato brindado por la madre de la víctima, de 58 años, su hijo había pasado gran parte del día junto a N.A.M., de 42 años, consumiendo bebidas alcohólicas. Durante la madrugada, ambos protagonizaron una fuerte discusión en la vía pública. Después del altercado, la víctima regresó al interior de su vivienda.

Sin embargo, el conflicto continuó cuando el otro hombre habría efectuado un disparo desde el exterior hacia la propiedad. El proyectil atravesó el vidrio de una ventana e impactó en la espalda del joven. La secuencia motivó la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades policiales, que comenzaron a reunir información para esclarecer las circunstancias del ataque.

Se entregó y entregó un revólver

A partir de los datos aportados por los testigos, los efectivos se dirigieron a una vivienda cercana, también ubicada sobre la calle Cabo Benítez.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso salió del domicilio por sus propios medios, reconoció su participación en el hecho y entregó voluntariamente un revólver, que quedó a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, personal de la División Criminalística trabajó en la escena para realizar las pericias y recolectar elementos de interés para la investigación.

Intervención judicial y audiencia de control

En la causa intervienen la fiscal de turno, doctora Florencia Parra; personal de la División Policial de Investigaciones (DPI), y la Oficina Judicial, a cargo del doctor Robledo.

Por disposición del juez penal interviniente, el detenido permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención, prevista para este martes, en horario a confirmar.

Mientras avanza la investigación, se busca establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y reunir las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.