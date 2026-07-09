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El Ejecutivo Municipal de Comodoro Rivadavia y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) firmaron este miércoles un acuerdo paritario que contempla un incremento salarial acumulado del 19% para los trabajadores municipales, además del pago de dos bonos extraordinarios.

La rúbrica se concretó en la sala de reuniones del Municipio, encabezada por el intendente Othar Macharashvili, junto a funcionarios de su gabinete y representantes del gremio liderado por Omar Unquén.

El acuerdo establece aumentos mensuales del 3% hasta noviembre, con retroactividad al mes de junio. De esta manera, a fines de julio los trabajadores percibirán un 6% de incremento. Asimismo, se abonarán dos bonos de 150 mil pesos: el primero el 20 de julio y el segundo durante septiembre.

El beneficio alcanza al personal de planta permanente y transitoria de las distintas áreas y organismos municipales. Además, el acta contempla avanzar en la regularización de situaciones laborales vinculadas a titularidades, subrogancias y pases de personal.

El acuerdo se firmó este miércoles, en la sala de reuniones del Municipio, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Economía, Fernando Barría; el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Omar Unquén; y representantes de dicha organización sindical.

Tras la firma, Macharashvili destacó el esfuerzo económico que implica el acuerdo para las arcas municipales y señaló que la paritaria continuará abierta para seguir analizando la evolución salarial y otros temas relacionados con las condiciones laborales de los empleados.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, valoró el entendimiento alcanzado luego de más de un mes de negociaciones y sostuvo que el esquema acordado permitirá recomponer los ingresos de los trabajadores durante el segundo semestre.

En tanto, el secretario general del SOEM, Omar Unquén, remarcó que el acuerdo incluye reclamos históricos del gremio vinculados a la regularización de la situación laboral de cientos de trabajadores municipales, además de garantizar una mejora inmediata en los salarios mediante los aumentos y bonos acordados.