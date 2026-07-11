Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Comodoro Rivadavia, acusado de intentar robar una rueda de un vehículo estacionado en una vivienda de la zona sur de la ciudad.

Según informó ADNSUR, el hecho se registró alrededor de las 4:20 en un domicilio ubicado sobre la calle Juan de Dios Trevisán, mientras efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban tareas de patrullaje preventivo.

Durante la recorrida, los uniformados advirtieron una pelea entre dos hombres y se acercaron para intervenir. Al arribar al lugar, constataron que el propietario de la vivienda, de 42 años, estaba agrediendo al otro involucrado con un soporte de batería.

Tras controlar la situación y recabar testimonios, los efectivos determinaron que el hombre agredido habría intentado sustraer una rueda de un automóvil que se encontraba dentro del predio.

Ante esta situación, el sospechoso fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por el delito de tentativa de robo.

La causa quedó bajo intervención de la fiscal de turno y la audiencia de control de detención será coordinada por la Oficina Judicial en las próximas horas.