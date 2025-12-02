Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Es martes, en el auditorio del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, se realizó el acto por el Día del Jubilado Municipal, iniciativa que estuvo encabezada por el intendente, Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Desarrollo Humano y Familia Ángel Rivas; el secretario de Ordenamiento Territorial Carlos Jurich; la secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad María Cativa; la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales, Alicia Olivares; concejales, miembros de AJUPEMU.

El intendente reconoció a un grupo de jubilados municipales en su día.

En ese contexto, el intendente Othar Macharashvili subrayó la importancia de reconocer la trayectoria y el esfuerzo de quienes, con su trabajo, han contribuido al crecimiento de la ciudad, al expresar su satisfacción. “Estoy orgulloso de estar al lado de ustedes, de poder captar ese cariño y esa profesionalización. Es un honor haber trabajado con muchos de ustedes durante todos estos años, y ver cómo la organización sigue creciendo”.

Al mismo tiempo anunció la firma del comodato, que acentúa el compromiso de seguir trabajando en conjunto, “para que la sede sea un centro de contención y de interacción con la comunidad”.

Por su parte, Ángel Rivas, titular de la cartera de Desarrollo Humano y Familia, señaló que “es un honor ser parte de esta gestión y poder acompañar a quienes tanto hicieron por Comodoro Rivadavia. AJUPEMU es una muestra de cómo los exfuncionarios siguen aportando a la comunidad, trabajando desde otro lugar, pero con el mismo compromiso”.

El Centro Cultural de Comodoro Rivadavia se colmó de jubilados municipales.

Respuesta histórica

Del mismo modo, la presidenta de AJUPEMU, Alicia Olivares, habló sobre la importancia que tiene para la Asociación, poder contar con el terreno para poder construir el tan esperado espacio propio y agradeció al “intendente Othar Macharashvili, al viceintendente Sampaoli y a todo el equipo de trabajo municipal que hizo posible este logro, después de todos estos años de lucha para poder tener nuestro lugar”.

Othar Macharashivili saludó a cada uno de los jubilados que se hicieron presentes.

“Muchos años de puertas cerradas, de indiferencia, pero hoy estamos aquí gracias al apoyo del intendente y su equipo. Este espacio, nos permitirá seguir trabajando por todos los jubilados y pensionados municipales, que seguimos aportando a la ciudad. Ojalá hubieran podido estar más compañeros, pero sé que muchos están con nosotros de corazón”, concluyó.