Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia concretó este viernes el recupero de un lote fiscal ubicado en Fracción 15, en la zona sur de la ciudad, tras constatar que permaneció abandonado durante más de una década.

La medida fue llevada adelante por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y se fundamentó en el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario al momento de recibir el terreno.

Según se informó oficialmente, el inmueble había sido adjudicado en 2012 con el objetivo exclusivo de ser destinado a vivienda familiar. Sin embargo, luego de diversos relevamientos técnicos y controles administrativos, se comprobó que el terreno nunca fue habitado y tampoco registró obras de construcción vinculadas al fin para el cual había sido entregado.

Con maquinaria y supervisión de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, el Municipio retiró estructuras del terreno.

Desde el área municipal explicaron que el procedimiento de recupero fue el resultado de un proceso de seguimiento sostenido, que incluyó inspecciones en el lugar, elaboración de actas de relevamiento y notificaciones formales a las partes involucradas.

En ese contexto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, remarcó la importancia de garantizar un acceso equitativo a la tierra.

“Nuestra premisa es la transparencia y la justicia en el acceso a la tierra. No es admisible que lotes destinados a solucionar necesidades habitacionales urgentes permanezcan en estado de abandono durante más de una década”, expresó.

Finalmente, desde la Secretaría indicaron que, tras su recuperación, el lote será reincorporado al patrimonio público con el objetivo de que pueda ser reasignado a familias que realmente necesiten acceder a un terreno para construir su vivienda.