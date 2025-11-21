Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La frustración se suma a la larga espera de la familia Pedro Kreder y Juana Morales tras el reciente resultado de las pericias forenses sobre un cuerpo hallado en la costa de la provincia de Santa Cruz. Aunque el hallazgo había generado una tenue esperanza, las autoridades confirmaron que no se trata de ninguno de los desaparecidos.

El cuerpo, encontrado el jueves pasado, fue identificado como Sergio Gabriel Schlieter Barria, de 32 años, oriundo de Cabo Domingo, Tierra del Fuego, quien era buscado por su familia desde el 1 de noviembre. Este descarte obliga a las autoridades de Chubut a seguir enfocando sus esfuerzos exclusivamente en la franja costera de su jurisdicción.

A pesar de este contratiempo, el Ministerio de Seguridad mantiene activa la búsqueda, superando los plazos protocolarios de quince días. El ministro Héctor Iturrioz, quien ya había expresado su visión pesimista –“Mi tesitura es que se los tragó el mar”–, sigue coordinando los rastrillajes con cuatriciclos, 4×4 y drones, centrándose en áreas de difícil acceso entre Comodoro Rivadavia y Camarones.

El ministro recordó la complejidad del escenario: “Indicios no hay ninguno. Hipótesis hay varias, pero no todos tenemos la misma”. La investigación judicial sigue a cargo del fiscal Cristian Olazábal, mientras que los recursos técnicos y humanos de Fauna y CONICET continúan colaborando en el rastrillaje.

La pareja partió el 11 de octubre y la ausencia total de testigos o registros mantiene el caso en un estado de extrema complejidad. La familia continúa a la espera de una respuesta concreta, mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad se ven obligadas a reenfocar sus recursos tras el descarte de la identidad del cuerpo hallado en Santa Cruz.