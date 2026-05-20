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Una noche marcada por la violencia sacudió este martes a Comodoro Rivadavia, luego de que una mujer fuera asesinada a balazos y un hombre resultara gravemente herido en un confuso episodio que es investigado por la Policía y la Justicia provincial.

El dramático hecho salió a la luz cuando un automóvil llegó hasta la Seccional Séptima con dos personas heridas de arma de fuego en su interior. Al intervenir, los efectivos constataron que la mujer ya había fallecido producto de las lesiones sufridas, mientras que el hombre todavía presentaba signos vitales.

De inmediato, personal médico asistió al herido, quien presentaba un disparo en la zona abdominal, y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional, donde permanece internado bajo observación.

Horas más tarde, la víctima fatal fue identificada como Mariana Soledad Calfuquir, de 33 años. Según trascendió, recibió múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza, heridas que le provocaron la muerte antes de arribar a la dependencia policial.

Las primeras pericias realizadas sobre el vehículo revelaron impactos de bala en el vidrio lateral derecho. De acuerdo a los investigadores, los disparos habrían sido efectuados desde el exterior hacia el interior del automóvil, una pista clave para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la balacera se habría producido en la zona alta del barrio San Martín. A partir de esa información, personal policial y de Criminalística trabaja para localizar testigos y recolectar imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

El episodio generó un importante despliegue policial en la zona sur de la ciudad y, hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del crimen.

La causa quedó bajo investigación judicial y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre el estado de salud del hombre herido y sobre las circunstancias que rodearon el ataque que terminó con la vida de Mariana Soledad Calfuquir.