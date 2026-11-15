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Un importante operativo policial se desplegó este domingo por la mañana en el barrio Ceferino de Esquel, luego de que alrededor de las 8 se recibiera un aviso por la presencia de un cuerpo en el patio de una sede vecinal. Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una persona que presentaba signos de haber sido calcinada.

El hallazgo se produjo en el sector del fogón, ubicado detrás del edificio. Allí, el cuerpo estaba sobre los restos de una cama tipo sommier, en un espacio abierto que no cuenta con cerramiento perimetral y al que se puede acceder desde el exterior.

De acuerdo con la información publicada por EQS Notas, la víctima sería un changarín de 47 años que residía en el lugar. El cuerpo también presentaba lesiones en las extremidades superiores e inferiores, que habrían sido provocadas por perros.

Peritajes para determinar qué ocurrió

Tras el aviso, se inició un procedimiento con la participación de efectivos policiales, investigadores, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público Fiscal.

En el lugar trabajaron integrantes de la División Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones de Esquel, quienes realizaron las primeras tareas de relevamiento y recolección de indicios.

También se hicieron presentes los fiscales Robertson y Mónica Caveri, junto con una médica forense y autoridades policiales. Además, se convocó a un perito especializado en incendios para analizar las condiciones en las que se produjo el fuego.

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo, cómo se originó el incendio y cuáles fueron las circunstancias de la muerte.

Por el momento, no se informó oficialmente si el fuego comenzó de manera accidental o si existió intervención de terceros. Los resultados de las pericias serán determinantes para avanzar en la investigación.