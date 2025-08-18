Conocé a los candidatos a diputados nacionales de Chubut tras el cierre de listas Los frentes políticos de la provincia oficializaron sus postulantes para las elecciones del 26 de octubre, que renovarán dos bancas en la Cámara de Diputados. Por primera vez, se implementará la Boleta Única de Papel.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Chubut cerró oficialmente sus listas de candidatos para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. La provincia renovará dos bancas en la Cámara de Diputados, y esta será la primera elección en la que se utilizará la Boleta Única de Papel, que concentra a todos los candidatos en una sola hoja y reemplaza a las tradicionales boletas partidarias.

El frente Unidos Podemos (PJ, Frente Renovador, Chusoto, PTP, U.S y P.V) llevará como principal candidato a Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia, junto a Lorena Elisaincin.

Luque tras ganar la interna del PJ chubutense.

En Despierta Chubut (PRO, UCR, PACH y Familia Chubutense), la lista estará encabezada por Ana Clara Romero, actual diputada nacional, acompañada por Gustavo Menna, vicegobernador de la provincia.

Ana Clara Romero lidera la lista de Despierta Chubut.

La Libertad Avanza confirmó a Maira Frías, jefa de ANSES en Comodoro Rivadavia; Julián Moreira, dirigente de Trelew; y Ariana Mellao, líder del Partido Libertario, con Carlos Bottazzi como acompañante.

Treffinger con todos los candidatos de LLA en Chubut. Maira Frías a su derecha.

Por su parte, el frente Fuerza del Trabajo Chubutense aún no oficializó a sus candidatos, aunque se espera su participación en la elección.

Con las listas ya cerradas, la provincia se prepara para que los comicios se desarrollen con la Boleta Única de Papel, un cambio que modifica la manera en que los votantes emitirán su sufragio. Esta modalidad concentra todas las opciones en una sola hoja, lo que simplifica la elección y reemplaza las boletas tradicionales de cada partido.

El cierre de listas marca además el inicio de la etapa final antes de la campaña electoral, con los candidatos confirmados y las fechas de votación establecidas. La elección del 26 de octubre también se desarrollará en simultáneo con un referéndum provincial en algunas localidades.

(Diario Crónica)