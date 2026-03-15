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Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada de este domingo tras ser apuñalado dentro de un boliche del centro de Puerto Madryn. Por el hecho fue demorado otro joven de 17 años, señalado como el presunto autor de la agresión.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en el local bailable Cleopatra Disco, ubicado sobre la calle Marcos A. Zar al 100, a pocos metros de la plaza San Martín.

Efectivos de la Comisaría Primera fueron alertados mediante un llamado telefónico sobre la presencia de un joven herido con un arma blanca dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el presunto agresor ya había sido identificado y retenido, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes, según informó la redacción de Canal 12 Web.

En el interior del boliche, el personal policial procedió a desalojar a los concurrentes con el objetivo de preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos. Durante las tareas se logró hallar el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

La víctima, identificada por sus iniciales L.B., de 16 años, recibió asistencia tras la agresión, pero lamentablemente falleció a causa de las graves heridas sufridas.

El boliche donde ocurrio el asesinato de L.B.

En el lugar intervino personal de Criminalística, que realizó el relevamiento de la escena y secuestró distintos elementos que podrían resultar de interés para la investigación. En paralelo, funcionarios de la División Policial de Investigaciones (DPI) llevaron adelante la descarga de las cámaras de seguridad para intentar reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Asimismo, en el procedimiento también participó personal de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Puerto Madryn.