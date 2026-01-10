Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El operativo para controlar el incendio forestal en Puerto Patriada moviliza desde las primeras horas de este sábado a cerca de 500 personas y 8 medios aéreos especializados. La gestión ´provincial coordina el trabajo de instituciones provinciales, municipales y nacionales, con apoyo de otras provincias, en un esfuerzo conjunto que busca contener el fuego y proteger a la población y la infraestructura de la zona.

Según informó la Secretaría de Bosques, el incendio permanece activo y el personal desplegado realiza ataques a puntos calientes, además de proteger viviendas e infraestructura estratégica del lugar. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) precisó que este sábado se reforzarán las tareas con la incorporación de 63 combatientes de la Provincia de Córdoba, 7 de la Brigada Nacional de Control del SNMF – AFE y 15 de la Brigada Nacional de Emergencias y Apoyo del SNMF – AFE, que se suman a los 480 efectivos que ya forman parte del operativo.

El despliegue incluye una amplia variedad de recursos terrestres y logísticos: 40 camionetas, 10 automóviles, 6 motos, 7 autobombas, 20 camiones cisterna, un camión adicional, 6 minibuses, 7 embarcaciones, 2 drones, topadora, cargadora, retroexcavadora y motoniveladora. Por vía aérea, se encuentran en acción 2 helicópteros con helibalde, 2 aviones cisterna, 3 aviones anfibios y el avión hidrante más grande de Latinoamérica, permitiendo un control más efectivo del incendio.

El gobernador Torres destacó la articulación entre organismos provinciales, municipales y nacionales, así como la colaboración de bomberos voluntarios, radioclubs, Gendarmería, Ejército, Policía y diversas dependencias de Salud, Educación y Pesca, subrayando que el trabajo coordinado es clave para contener el avance del fuego y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

Este operativo, considerado uno de los mayores de los últimos años en Chubut, continúa activo y con monitoreo constante, asegurando que cada recurso y equipo disponible se utilice de manera estratégica para mitigar el impacto del incendio en Puerto Patriada.