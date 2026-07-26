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Tres hombres fueron infraccionados en Alto Río Senguer luego de ser sorprendidos transportando liebres europeas cazadas sin autorización. El operativo se llevó adelante tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo de la localidad, que advirtió la presencia de los jinetes mientras recorrían distintos sectores urbanos.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió el sábado 25 de julio alrededor de las 20:10. Las cámaras de vigilancia registraron a tres personas que circulaban a caballo por la avenida Fontana, detrás del Polideportivo Dante González, llevando varios ejemplares de liebre europea colgados de las monturas.

A partir de esa situación, efectivos de la Comisaría Distrito Alto Río Senguer interceptaron a los involucrados para identificarles y constatar si contaban con la documentación exigida para desarrollar actividades cinegéticas.

Durante el procedimiento, los hombres admitieron que no poseían permiso de caza vigente. Además, reconocieron haber utilizado perros para perseguir y capturar a los animales, una modalidad que se encuentra prohibida por la legislación provincial que regula la actividad y protege la fauna silvestre.

Los uniformados también realizaron una requisa preventiva y verificaron que ninguno de los tres portaba armas de fuego. No obstante, las irregularidades detectadas derivaron en la confección de las correspondientes actas de infracción.

Decomisaron e incineraron las liebres

Como parte de las actuaciones, las piezas obtenidas durante la caza fueron secuestradas por las autoridades.

Posteriormente, las liebres europeas fueron trasladadas al basural local, donde se procedió a su incineración de acuerdo con el protocolo establecido para este tipo de procedimientos relacionados con infracciones a la normativa de fauna silvestre.