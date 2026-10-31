Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de identificación de personas realizado por la Policía del Chubut permitió detener a un hombre que era buscado por la Justicia de Santa Cruz. El procedimiento se llevó adelante el jueves 29 de octubre, alrededor de las 11 horas, sobre la Ruta Provincial N.º 1, frente al Juzgado Municipal de Faltas de Lago Puelo.

Según informó la Comisaría Distrito Lago Puelo, el personal policial realizaba controles preventivos cuando identificó a Gerardo Martín V. Al verificar sus datos en los sistemas informáticos, los efectivos constataron que registraba un pedido de captura vigente requerido por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su detención y posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial.

Detenido a disposición de la Justicia

Tras concretar el procedimiento, la Policía mantuvo comunicación con la doctora Gabriela Mansilla, secretaria del tribunal que había solicitado la captura.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria judicial, por disposición del doctor Carlos Albarracín, presidente de la Cámara Penal, el hombre deberá permanecer detenido a disposición de la autoridad judicial competente.

La medida se mantendrá vigente hasta que se concrete su extradición a la provincia de Santa Cruz, donde deberá quedar a disposición del tribunal que emitió el pedido de captura.