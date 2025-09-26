Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un hecho sin precedentes en Chubut, un hombre fue retirado de un complejo deportivo en Rawson mientras se disponía a jugar al pádel, debido a que figura en el Registro de Alimentantes Morosos y no cumple con la manutención de una de sus hijas.

La acción se realizó en cumplimiento de una ordenanza municipal que prohíbe a los deudores alimentarios acceder a actividades recreativas, culturales y deportivas. La normativa se complementa con la Ley III N°21 y establece que quienes no garantizan la cobertura de las necesidades básicas de sus hijos tampoco pueden destinar recursos al ocio.

Contexto del caso

El hombre involucrado es padre de tres hijos con distintas parejas. Mientras cumple con la manutención de dos de ellos, no lo hace con su tercera hija y, además, incumple con el régimen de visitas. Pese a haber sido notificado de la prohibición, asistió al club como lo hacía habitualmente. La madre advirtió su presencia a través de redes sociales y dio aviso a la policía, que se presentó en el lugar y le solicitó que se retirara conforme a la orden judicial.

Reacción de la abogada

El caso fue difundido por la abogada de la madre demandante, Ana Laura Ramírez (Mat. 2343 CPATw), quien explicó que la medida busca responder a los altos niveles de morosidad. “La lógica es clara: si una persona puede pagar un deporte, un recital o unas vacaciones, también puede cumplir con sus hijos”, afirmó.

Una nueva forma de “condena social”

Desde la parte demandante destacaron que la aplicación de la ordenanza marca “un antes y un después” en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La abogada Ramírez calificó la medida como “una condena social” eficaz para quienes se resisten a cumplir con sus obligaciones parentales.