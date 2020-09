Dio positivo de coronavirus el intendente de Puerto Pirámides

Este martes, el jefe comunal de la localidad chubutense se realizó un hisopado para confirmar o descartar que había contraído COVID-19 y decidió revelar el resultado por su Facebook. "Arrojó resultado positivo", expresó y acto seguido llamó a tomar conciencia. "Celebro la decisión que tomé de aislarnos todos inmediatamente, a pesar que nos habían indicado que no era necesario por ser contactos secundarios de la persona positiva".

"Esta es la actitud que tenemos que adoptar todos los que estuvimos cerca de un caso sospechoso o de un contacto estrecho: aislarnos para que se corte la cadena de contagios. No dar por sentado que a nosotros no nos va a pasar o que si no tenemos síntomas no tenemos el virus"