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El doble crimen ocurrido durante la madrugada de este miércoles en Comodoro Rivadavia sumó en las últimas horas un dato determinante: una de las víctimas, Rodrigo César Pedro Nieves, estaba vinculado como testigo en un juicio por homicidio.

La información fue confirmada por altas fuentes de la Procuración General a Canal 12 Web. De acuerdo a lo consignado, el joven debía prestar declaración este jueves 23 de abril, instancia a la que finalmente no llegó.

Nieves, de aproximadamente 25 años, fue asesinado a balazos junto a una mujer cuya identidad aún no fue oficialmente establecida. A partir de este hecho, la investigación se intensificó para determinar si se trató de un presunto ajuste de cuentas o si existe una relación directa entre el crimen y su rol dentro del proceso judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que “la Fiscalía de Comodoro informará cuando pueda hacerlo”, en referencia al avance de las actuaciones y la recolección de pruebas.

Vínculo con otra causa por homicidio

El trasfondo judicial del caso agrega complejidad. Nieves estaba involucrado como testigo en el juicio por el asesinato de Matías Nieves, ocurrido el 24 de enero de 2025 en el barrio Jorge Newbery.

Su participación en ese expediente lo ubicaba en un rol clave dentro de la causa, lo que abre interrogantes sobre una posible motivación detrás del ataque. En ese marco, los investigadores no descartan que el doble homicidio esté vinculado directamente con ese proceso judicial.

Antecedentes y líneas de investigación

El nombre de Rodrigo Nieves también figura en antecedentes judiciales. Había sido condenado por un homicidio ocurrido en 2019, en el que fue hallado culpable por el asesinato del mecánico Jorge Olivera.

En ese caso, la Justicia lo condenó por homicidio agravado con arma de fuego, con una pena que, tras instancias de revisión, quedó fijada en 11 años de prisión.

El doble crimen que terminó con su vida y la de una mujer abre ahora múltiples líneas investigativas. Entre ellas, cobra fuerza la hipótesis de una posible conexión con su rol como testigo en un juicio por homicidio, aunque por el momento no se descartan otras vinculaciones.