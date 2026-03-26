Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de las rutas 3 y 39, a la altura del barrio Próspero Palazzo, donde un hombre decidió subir a la estructura de un puente y permanecer allí mientras manifestaba su situación y exigía respuestas.

En un primer momento, testigos aseguraban que el reclamo estaba vinculado a la falta de trabajo y alimentos, versión que rápidamente se difundió en redes sociales. Sin embargo, con el correr de las horas y tras la intervención de mediadores, se confirmó que el pedido central era otro: un lugar donde vivir.

El hombre, oriundo de Kilómetro 14, atraviesa una situación crítica. Según se pudo reconstruir, fue denunciado y debió abandonar su vivienda, quedando en situación de calle desde hace más de 25 días.

Operativo y tensión en la zona norte

El hombre subió al puente cerca de las 11:30, aunque testigos indicaron que ya se encontraba en el sector desde antes. Desde lo alto, comenzó a expresar su situación, lo que generó preocupación entre automovilistas y vecinos.

Ante la gravedad del caso, se desplegó un importante operativo que incluyó efectivos policiales, bomberos, personal de tránsito, Defensa Civil y una ambulancia. La circulación fue parcialmente interrumpida y se implementaron desvíos para evitar riesgos.

Mientras tanto, mediadores intentaban establecer diálogo para lograr que descendiera, en un contexto de creciente nerviosismo.

Horas de profunda tensión se vivieron en Comodoro Rivadavia. FOTO: ADN SUR

Una situación personal compleja

El cuadro se ve agravado por otros factores. Según trascendió, el hombre enfrenta problemas de consumo de alcohol y había iniciado un proceso de recuperación en una iglesia. Sin embargo, tras perder su vivienda, abandonó ese espacio.

Durante el operativo, su pareja se hizo presente con la intención de asistirlo, aunque no logró acercarse hasta donde él se encontraba, lo que sumó tensión al momento.

Incidentes y complicaciones

En paralelo al operativo, se registró otro inconveniente en el barrio Palazzo: un camión derribó un tendido eléctrico, lo que complicó aún más la circulación y el trabajo de los equipos de emergencia.

Una realidad que preocupa

El caso mantuvo en vilo a la ciudad y dejó al descubierto una problemática social profunda. Lo que inicialmente parecía un reclamo por necesidades básicas terminó evidenciando una situación estructural más compleja: la falta de acceso a la vivienda y la vulnerabilidad de quienes quedan en situación de calle.

Cabe destacar, que está disponible el 0800 999 0091, una línea nacional gratuita de orientación en salud mental, las 24 horas.Ante situaciones de riesgo inmediato, comunicarse al 107.