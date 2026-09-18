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Durante la mañana de este viernes, dos perros en situación de calle cayeron al mar en el paseo costero ubicado sobre la avenida Tiburón de la localidad de Comodoro Rivadavia y fueron rescatados por vecinos que se encontraban en el lugar. Se trata de dos canes que suelen recorrer juntos las calles céntricas y son conocidos por la gente.

Personas que caminaban por el sector advirtieron que los animales permanecían dentro del agua y se acercaron para ayudarlos. Según relataron los testigos, los perros podrían haber estado entre media hora y una hora en el mar, aunque no pudieron precisar cuánto tiempo llevaban allí.

Los canes fueron arropados con frazadas tras caer al agua.

Una vez rescatados por vecinos, que aprovecharon el descenso de la marea para acercarse, los perros quedaron completamente mojados y comenzaron a temblar por las bajas temperaturas. El más pequeño presentaba heridas en las patas traseras y manchas de sangre, que aparentemente se habría provocado al intentar salir entre las piedras.

Mientras algunas personas cubrían a los animales con frazadas facilitadas por personas que viven en las cercanías, uno de los jóvenes que participó en el rescate fue a buscar un vehículo para trasladar a los animales para que reciba atención veterinaria de manera urgente.