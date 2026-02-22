Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn avanza en la implementación de un sistema de votación tecnológica que podría comenzar a utilizarse en la próxima sesión. De hecho, durante la sesión del último jueves “se realizó una prueba parcial del sistema de votación electrónica”, indicó Martín Ebene, presidente del cuerpo, quien detalló que en las bancas se colocaron botones individuales para cada concejal y pantallas dentro del recinto.

El viceintendente explicó que “esta prueba, realizada en paralelo al desarrollo convencional de la sesión, permitió medir tiempos y efectuar los ajustes necesarios antes de una eventual implementación total”.

La intención es que el nuevo sistema pueda comenzar a funcionar de manera plena el próximo jueves, cuando se lleve adelante la tercera sesión del año, o bien en la siguiente.

Ebene explicó que la incorporación tecnológica, impulsada tras conversaciones mantenidas con los presidentes de bloque a finales del año pasado, es un complemento a la transparencia, con el objetivo de “agregar velocidad” al desarrollo de las sesiones y facilitar el acceso a la información, sumándose a la plataforma web de “Concejo Abierto” que ya se encuentra en funcionamiento.

La utilización de este sistema permitirá que “se complemente al esquema de transparencia y al Concejo Abierto que actualmente funciona en nuestra plataforma web”, agregando que “resulta mucho más sencillo para quienes observan la sesión por medios electrónicos o incluso para acceder al acta en el momento”, aseguró el presidente del cuerpo deliberativo.

Asimismo, explicó que “el sistema electrónico permitiría generar el acta de manera inmediata y que, una vez finalizada la sesión, todos los vecinos y los medios puedan acceder al resultado de una votación en particular e incluso conocer cómo votó cada uno de los concejales. Esa información estará disponible al instante”.