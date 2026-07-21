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El buzo esquelense Marcos Ponce mostró la transformación del embalse Amutui Quimey, ubicado en el Parque Nacional Los Alerces, a través de una serie de imágenes comparativas que evidencian la marcada disminución del nivel del agua. Sectores que meses atrás permanecían cubiertos por el espejo de agua actualmente quedaron expuestos y forman parte de un terreno seco.

La comparación reúne registros tomados durante la primavera de 2025 y nuevas imágenes captadas en julio de 2026 en la Bahía de Los Palos. En el material se observa la diferencia entre un área donde Ponce realizó actividades de buceo y otra donde, tiempo después, pudo caminar sobre la superficie que antes estaba sumergida.

“Hace unos días tuve oportunidad de caminar —sí, de caminar— donde hace algunos meses estuve buceando acompañando amigos que nos visitaron o registrando imágenes para algunos proyectos”, escribió el realizador al compartir la publicación.

Según explicó Ponce, el gerente de Hidroeléctrica Futaleufú, ingeniero Pablo Belkenoff, vinculó esta situación con la escasa acumulación de nieve durante los últimos dos inviernos y los períodos de sequía registrados en los meses de verano.

El embalse Amutui Quimey se encuentra actualmente 20 metros por debajo de la cota máxima prevista para esta época del año, una diferencia que refleja el impacto de la menor disponibilidad de agua en la región.

El buzo recordó que en años anteriores había realizado una comparación similar, aunque destacó que la variación observada en esta temporada “supera ampliamente” a la registrada en aquella oportunidad.

A través de la difusión de estas imágenes, Ponce buscó generar conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales. “El cambio climático es innegable, de la misma manera que la importancia del agua. Que esta publicación sirva para que tomemos conciencia“, expresó.