Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ricardo Sastre, ex vicegobernador de Chubut y exintendente de Puerto Madryn, denunció en un posteo por redes sociales que fue “amenazado con arma de fuego en su lugar de trabajo”.

El episodio se registró en la tarde del sábado pasado. El sospechoso se presentó en la empresa que encabeza Sastre. De acuerdo a la información difundida, el individuo se encontraba en un estado de exaltación y, al momento en que el dirigente se retiraba del lugar, lo amenazó de muerte, informó Canal 12 de Puerto Madryn.

La situación escaló rápidamente: el acusado persiguió a Sastre en su vehículo, lo embistió con el automóvil y posteriormente le exhibió un arma de fuego. Toda la secuencia fue presenciada por al menos dos testigos directos y además quedó registrada por cámaras de seguridad.

Tras el hecho, Sastre realizó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación penal. Por este hecho, se confirmó la detención de un hombre identificado como Federico “Pitranca” Caminoa. El dirigente calificó el suceso como un límite que no se puede naturalizar ni relativizar en la sociedad actual.

“Prácticas mafiosas”

Vinculó el ataque con” expresiones de prácticas mafiosas que tienen como objetivo intimidar y condicionar su gestión”. Aseguró no tener miedo y ratificó que no ignorará lo sucedido frente a estos intentos de amedrentamiento.

En su declaración, advirtió que no permitirá que se distorsione la verdad mediante el uso de páginas de fake news o noticias falsas. Exigió claridad y responsabilidad para que la comunidad conozca los hechos tal como ocurrieron.

Investigación judicial

La justicia lleva adelante una investigación que data de varios meses. El foco de la misma está puesto en los vínculos existentes entre determinadas páginas de Facebook, los protagonistas de las amenazas y una serie de extorsiones previas.

El jefe comunal adelantó que irá hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. Reafirmó su creencia en el diálogo, el respeto y las vías institucionales, subrayando que la violencia no tiene lugar en la convivencia democrática.