El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ofrece una recompensa para hallar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados desaparecida a mediados de octubre en la provincia de Chubut.

La solicitud fue realizada por la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia, mediante un oficio emitido el 27 de octubre, para que se incentive a personas que -sin haber intervenido en los hechos delictivos- puedan aportar datos relevantes sobre el paradero de ambos.

Morales y Kreder, que habían iniciado una relación hacía menos de un mes, fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando partieron desde el domicilio de Kreder, ubicado en calle 1° de Mayo del barrio Ciudadela, en Comodoro Rivadavia. Viajaban en una Toyota Hilux color champagne con cúpula, rumbo a la localidad de Camarones, según consta en la Resolución 1373/2025.

De acuerdo con la investigación, la última conexión de sus teléfonos celulares fue ese mismo día a las 09:53, momento desde el cual no se registran más rastros.

El 17 de octubre, tras varios días de búsqueda, se encontró la camioneta abandonada a seis kilómetros de la costa, en una zona conocida como “Zanjón de Visser”, ubicada a quince kilómetros de la Ruta Nº3. El vehículo estaba cerrado, sin ocupantes y con pertenencias de ambos en su interior.

El parte judicial al que accedió Noticias Argentinas contempla tres hipótesis: ausencia voluntaria, desaparición por un evento accidental o posible participación en un hecho delictivo.

En cuanto a sus características físicas, Morales es de contextura robusta, mide 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello castaño oscuro, ondulado y largo hasta los hombros. Kreder es de contextura delgada, mide 1,75 metros, tiene tez blanca, cabello castaño oscuro corto y ojos verdes.

El Ministerio de Seguridad resolvió ofrecer una recompensa de $5 millones por cada uno, destinada a quienes aporten información certera sobre su paradero. “El pago será realizado en el Ministerio o donde se designe, preservando la identidad del aportante”, precisó la cartera. Quienes cuenten con información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas.