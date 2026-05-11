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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Control Operativo y Urbano, acompaña este lunes el operativo forense de excavación que se lleva adelante en el Cementerio Oeste, en cumplimiento de una orden emitida por la Justicia Federal.

Las tareas, impulsadas por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, se extenderán durante cuatro días y tienen como objetivo avanzar en la investigación por la desaparición de Iván Torres, el joven desaparecido en 2003.

El procedimiento está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo especializado en investigaciones forenses, y cuenta además con la participación de personal judicial y técnicos especializados en pericias.

En ese marco, el secretario de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez, explicó que “durante estos días se realizará la exhumación de dieciséis cuerpos no identificados con el fin de hallar pistas sobre el paradero de Iván Torres”.

Asimismo, el funcionario indicó que “las tareas son estrictamente operativas, centradas en la localización y análisis de tumbas anónimas”, al tiempo que recordó que este procedimiento, impulsado por la Corte Suprema, busca brindar transparencia y respuestas legales en un caso de desaparición de larga data.

Del operativo participan efectivos de Gendarmería Nacional y funcionarios judiciales federales. Participan también secretarios del Juzgado Federal de Caleta Olivia y del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.