Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ceremonia contó con la presencia, además, de la ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, Dra. Camila Banfi Saavedra; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el concejal Pablo Bustamante; además de autoridades del Poder Judicial y miembros del Gabinete Municipal. Este traspaso marca un hito en la recuperación de la infraestructura histórica local, permitiendo que el edificio regrese a la administración municipal tras décadas bajo la órbita judicial.

Construido entre los años 1949 y 1951, el edificio fue concebido originalmente para albergar la Biblioteca Pública Municipal y el Museo Regional Patagónico. Su arquitectura lo convirtió en un paradigma de la ciudad. A lo largo de su historia, el inmueble funcionó como casa de gobierno entre 1951 y 1955, y a partir de 1958 fue cedido para el funcionamiento del juzgado letrado de la naciente provincia del Chubut.

El histórico edificio que fue traspasado. FOTO: MCR

Al respecto, el intendente Othar Macharashvili destacó la relevancia del acuerdo alcanzado y sostuvo que “este espacio va a ser emblemático para el desarrollo cultural, la memoria y la historia de esta ciudad”.

“Tenemos el compromiso de apropiarnos de él, reacondicionarlo y darle la funcionalidad que la sociedad demande. Trabajaremos de manera conjunta con los distintos sectores para que estos edificios recuperen su valor de pertenencia“, señaló.

Por su parte, el Dr. Andrés Giacomone resaltó que la devolución es resultado de la implementación de la Ciudad Judicial, cumpliendo con los compromisos asumidos previamente. “Hoy es un día histórico porque concretamos la devolución de este edificio emblemático que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Lo entregamos en condiciones óptimas y con el compromiso de que siga albergando el archivo que custodia la historia de los últimos cien años”, manifestó la autoridad judicial.

Finalmente, se informó que desde la gestión municipal se iniciará un proceso de planificación para definir la nueva vida útil del edificio, priorizando su valor histórico y su apertura a la comunidad comodorense.