La delegación Rawson del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) anunció una medida de acción directa con paro de actividades contra un grupo de buques artesanales que, durante la madrugada del lunes, desembarcaron a unos 40 marineros para incorporar maquinistas, en el marco de nuevas disposiciones aplicadas por la Prefectura Naval Argentina.

Según explicaron los referentes gremiales, Daniel Cisterna y Sebastián Viel, la situación se produjo tras el vencimiento de una prórroga otorgada por Prefectura, que ahora exige despachar los barcos según su Potencia Efectiva Total y no por la “Potencia Reducida”, como funcionaba históricamente en la flota artesanal de Puerto Rawson.

Desde el SOMU aclararon que la incorporación de maquinistas no es el problema, sino la decisión de algunos armadores de reemplazar un puesto por otro, reduciendo personal de cubierta. “No nos oponemos a que suba un maquinista; lo que no aceptamos es que bajen a un marinero”, explicó una fuente sindical consultada.

El gremio recordó que los barcos artesanales se vieron beneficiados en los últimos años con modificaciones normativas que permitieron mayor eslora y una fuerte expansión en la capacidad de carga.

“Hoy ingresan con 600 o 700 cajones cuando antes llegaban a 200 o 300”, señalaron.

En ese contexto, consideran inviable que se reduzca personal mientras las tareas se vuelven más exigentes y riesgosas.

“La maniobra de pesca no puede hacerse con menos de cuatro marineros. Es una cuestión de seguridad y explotación”, advirtieron en una notificación enviada a la Secretaría de Trabajo, Prefectura y la cámara empresaria.

También remarcaron que cargar cientos de cajones no es posible con dotaciones mínimas y que reducir cuadrillas “pone en riesgo vidas”.

El conflicto y la respuesta sindical

Tras el desembarco masivo de 40 tripulantes, los delegados mantuvieron conversaciones con el Ejecutivo, pero aseguraron que no hubo respuestas concretas para garantizar la reincorporación. “Son 40 familias que se quedan sin comer. No nos dejan otra opción que ir a la medida de fuerza”, afirmaron.

La protesta afecta únicamente a los buques que modificaron su tripulación, y el SOMU exige que los armadores presenten toda la documentación requerida: certificados de dotación de seguridad, explotación y despachos de cada embarcación.

El gremio adelantó que la medida continuará hasta que todos los marineros desplazados sean reincorporados. “Queremos que los barcos vuelvan a la normalidad. Prefectura puede exigir maquinistas o pilotos de pesca, pero no a costa de dejar a un marinero afuera”, remarcaron.