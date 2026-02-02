Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Científicos del CONICET y la Fundación Rewilding Argentina transmiten de forma continua el ciclo reproductivo de la fauna nativa desde el Parque Provincial Patagonia Azul. El proyecto se desarrolla en la costa sur de Chubut y utiliza cámaras para monitorear especies en islas de difícil acceso.

El doctor Flavio Quintana, biólogo e investigador superior del CONICET y líder del proyecto, explicó en LU12 AM680 que el sistema busca generar datos donde no pueden acercarse con frecuencia. “Hay dos facetas en todo esto, una es la investigación científica y la otra el acceso público para que la gente pueda conocer a estos ambientes que pocas personas podemos visitar“, señaló.

Flavio Quintana, biólogo e investigador del CONICET.

Monitoreo

La estación funciona las 24 horas con paneles solares y conexión satelital. Quintana coincidió con la comparación del sistema con un reality show de naturaleza. “Es absolutamente un gran hermano de los pingüinos, permite ver el día a día, el intercambio entre las hembras y el macho para cuidar los pichones”, afirmó el científico.

El estudio se centra en poblaciones que, a diferencia del resto del país, muestran señales de alerta. “Las colonias que estamos estudiando se encuentran muy bien. En los últimos 20 años el número de parejas se encuentra estable o en leve disminución”, detalló Quintana sobre la importancia del monitoreo.

La transmisión seguirá al aire hasta mediados de abril en el canal de YouTube de la Fundación Rewilding Argentina. El investigador destacó el impacto de la herramienta: “Es una herramienta de divulgación impresionante dar este acceso y que la gente pueda acercarse a la vida silvestre desde su casa”.

Sobre la actualidad del sector, Quintana analizó el impacto de los recortes económicos. “La situación de la ciencia con el recorte presupuestario es algo que todas las áreas sentimos profundamente. CONICET hoy simplemente financia los sueldos, pero con eso solo no haces ciencia”, advirtió el profesional con 35 años de experiencia.

El líder del proyecto remarcó la capacidad de adaptación de los científicos locales. “Argentina tiene científicos destacados acostumbrados a trabajar con bajos presupuestos y a resolver problemas tecnológicos de la manera más óptima posible”, concluyó Quintana.