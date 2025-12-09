Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Policía del Chubut, a través de la División Explosivos del Área de Grupos Especiales, llevó adelante un gran operativo en la zona de Caleta Córdova, donde localizaron una granada de mano fragmentaria EA-M5 que aún conservaba su carga explosiva activa.
El hallazgo ocurrió durante un rastrillaje efectuado por personal especializado de las secciones de Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia, en un punto no precisado cercano al barrio situado en la zona norte de la ciudad petrolera.
El dispositivo presentaba un deterioro marcado y una espoleta en malas condiciones, consecuencia de un prolongado tiempo a la intemperie. Ese estado incrementaba el riesgo por su evidente inestabilidad y la imposibilidad de determinar con certeza el funcionamiento del sistema de iniciación, informó el portal ADNSUR.
Tras la evaluación técnica, se resolvió realizar la destrucción controlada en el mismo sitio para evitar peligros asociados a cualquier intento de traslado. Durante esa jornada también se concretó la neutralización de una granada de mortero de 120 milímetros, secuestrada en Sarmiento el 26 de septiembre de 2025 durante otra intervención. El procedimiento concluyó sin incidentes, con la participación de personal calificado y bajo protocolos estrictos de gestión para este tipo de dispositivos.
Desde la División Explosivos reiteran la importancia de alertar de inmediato ante el hallazgo de artefactos presuntamente militares o piezas metálicas de apariencia sospechosa, sin intentar manipularlas, moverlas ni cubrirlas. Enfatizan, además, que tanto municiones antiguas como material abandonado pueden conservar su capacidad dañina a pesar del paso del tiempo.
