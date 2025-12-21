Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico hallazgo conmocionó este sábado a la localidad chubutense de Lago Puelo, luego de que un grupo de turistas encontrara el cuerpo sin vida de una mujer dentro del área del Parque Nacional. La víctima presentaba una herida de arma de fuego y la Justicia de Chubut inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Según la información preliminar, el cuerpo corresponde a una mujer de aproximadamente 40 años, quien ya se encontraba sin signos vitales al momento de ser localizada. El descubrimiento se produjo cuando visitantes que recorrían la zona dieron aviso inmediato a las autoridades tras encontrarse con la escena.

De acuerdo a las primeras pericias, el cuerpo presentaba una lesión compatible con un disparo de arma de fuego. En el lugar también fue hallada un arma, la cual fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis balístico y pericial.

Tras el alerta, personal policial y judicial se trasladó hasta el sitio para preservar la escena y resguardar posibles pruebas. Se llevaron adelante las actuaciones iniciales y se dispusieron medidas para evitar la contaminación del área, clave para el avance de la investigación.

Desde las fuerzas de seguridad informaron que, por el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre las hipótesis que se analizan. La causa quedó en manos de la Justicia de Chubut, que busca establecer cómo se produjo el hecho y en qué contexto ocurrió el disparo.

Las autoridades mantienen un fuerte hermetismo y se espera que en las próximas horas haya mayores precisiones a partir de los resultados de las pericias forenses y balísticas, que serán determinantes para esclarecer este hecho que generó profunda conmoción en Lago Puelo y la región.