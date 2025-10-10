Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La peor noticia fue confirmada este jueves: encontraron el cuerpo de Gonzalo Abraham Carrillo, el futbolista de 20 años que estaba desaparecido desde el pasado 14 de septiembre en el río Bueno, en el sur de Chile.

Carrillo, oriundo de Ancud (Chiloé) y radicado en Comodoro durante varios años, había regresado a Chile a principios de este año para vivir junto a su abuelo en La Unión, capital de la provincia de Ranco. Allí, en una salida con amigos, se metió en el río y ya no pudo salir.

Desde entonces, un amplio operativo de búsqueda se desplegó en la zona, con participación del GOPE de Carabineros, unidades de rescate locales, drones, boteros y voluntarios que trabajaron durante 25 días sin descanso.

La confirmación llegó por parte de su madre, Celeste Carrillo, quien agradeció el acompañamiento recibido durante las semanas de incertidumbre: “Gracias a todos los que ayudaron en la búsqueda”.

El hallazgo del cuerpo puso fin a una búsqueda que conmovió a las comunidades de Río Bueno y La Unión, que siguieron de cerca cada paso de los rescatistas. Las autoridades chilenas informaron que los detalles sobre el lugar exacto y las condiciones del hallazgo quedarán sujetos a las pericias del Servicio Médico Legal.