Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una ceremonia realizada en el aula magna de la sede de Comodoro Rivadavia, Lisandro Tirachini, de Puerto Deseado, recibió su título de abogado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El acto reunió a decenas de estudiantes de distintas carreras y tuvo como momento central el juramento tomado por la rectora, magíster Lidia Blanco.

Durante su paso por la universidad, Tirachini se destacó como ayudante alumno en la cátedra de Derecho Internacional y participó activamente en la reforma del plan de estudios de Abogacía, contribuyendo a la actualización académica para futuras generaciones.

según consignó el diario Cónica de Comodoro Rivadavia, el joven abogado estuvo acompañado por su familia y amigos, que viajaron especialmente desde Puerto Deseado, compartiendo abrazos, fotografías y una jornada cargada de emoción que se convirtió en un recuerdo imborrable.

Visiblemente conmovido, Tirachini remarcó la importancia de poder formarse en una institución de excelencia sin tener que emigrar a Buenos Aires. “Siempre voy a estar eternamente agradecido a la universidad y a todo el cuerpo docente que nos señaló un camino a seguir. La Universidad San Juan Bosco es un faro en la Patagonia que debemos cuidar siempre y valorar”, expresó.