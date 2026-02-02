Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Provincia de Chubut no tiene respiro, mientras los incendios forestales continúan descontrolados en la Comarca Andina y ya se consumieron más de 45 mil hectáreas de bosques nativos, acaba de estallar un escándalo en Cholila uno de los poblados más afectados.

Recientemente se descubrió que un grupo de personas se hacían pasar por voluntarios para comercializar la ayuda enviada a las familias afectadas por los recientes incendios forestales.

La maniobra fue denunciada penalmente por el propio intendente Silvio Boudargham, quien alertó a la comisaría local sobre los acusados, identificados como “M.R.” y “J.C.”, informó “Noticias Argentinas”.

El chat entre los voluntarios reuchos y un supuesto comprador.

En venta

Los implicados trasladaban las donaciones desde San Carlos de Bariloche, pero en lugar de entregarlas a los vecinos damnificados, las vendían para beneficio propio. Tras la intervención policial, se interceptó un camión que transportaba 60 tanques de agua de 1.200 litros.

El chofer del vehículo admitió ante las autoridades que solo “5 o 6“ unidades eran para donación real, mientras que el resto se ofrecía a la venta a precios que oscilaban entre $110.000 y $150.000, bajo el argumento de que “no se había recaudado suficiente dinero”. La causa quedó en manos de la Fiscalía de la Comarca Andina.