Exclusivo de La Opinión Austral: “Nacho” Torres y Othar, juntos en la cena de Adepa en Puerto Madryn El gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el intendente de Comodoro Rivadavia Othar M, fueron invitados a la cena que ADEPA organizó en el Hotel Rayentray en Puerto Madryn como cierre de la 63 Asamblea General Ordinaria.

Más de 200 invitados participaron de un encuentro exclusivo, donde también participaron el vicegobernador Gustavo Menna, los diputados Ana Clara Romero y José Glinski (fue con su novia, Tamara Pettinato, muy feliz por su regreso a la tevé) y varios intendentes: Gustavo Sastre, de Puerto Madryn), Dante Bowen (Dolavon), Gerardo Merino (Trelew) y Damián Biss (Rawson) y Alejandro Tulio, secretario electoral permanente de Chubut; Martín Ancarola, gerente ejecutivo regional de Comunicación Externa de PAE; Horacio García, Gerente de Relaciones Institucionales de PAE en Golfo San Jorge, entre otros destacados referentes.

Cuando La Opinión Austral le pidió al gobernador y al intendente hacer una foto juntos, no dudaron un instante. Junto a ellos se encontraba Hernán Egurza, propietario de Canal 12 de Puerto Madryn, y uno de los anfitriones de Adepa (el otro medio fue ADNSur y su fundadora Ana Tronfi).

En la cena hablaron Martín Etchevers, presidente de Adepa; Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn; e Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Fue una noche especial donde se valoró la institucionalidad, la libertad de prensa y, sobre todo, fomentar el diálogo más allá de las diferencias, tal como lo reflejó el gobernador en su discurso durante la ceremonia.

Después de una semana de tensión entre Nacho Torres y Othar, la cena de Adepa fue clave para el reencuentro y la camaradería entre todos los convocados. Hubo saludos, abrazos, brindis y muchas copas en alto. Fue un encuentro donde todos pensaron en una provincia unida y no era momento para las diferencias.