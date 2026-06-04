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La política de Chubut despide a una de sus figuras históricas. César “Kuky” Mac Karthy falleció este jueves 4 de junio a las 00:10, a los 86 años, según se informó en las primeras horas de la mañana.

Reconocido por su amplia trayectoria dentro del peronismo provincial, Mac Karthy ocupó diversos espacios de representación política a lo largo de su vida pública. Entre sus cargos más destacados se encuentra el de intendente de Trelew, ciudad en la que dejó una marcada impronta y consolidó su liderazgo dentro del Partido Justicialista.

Además, fue uno de los impulsores del Frente Peronista, agrupación desde la cual promovió distintas iniciativas políticas y participó activamente en la construcción del movimiento justicialista en la provincia.

Fue exintendente de Trelew y referente histórico del Partido Justicialista.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre dirigentes, militantes y referentes de distintos sectores políticos, quienes destacaron su compromiso con la actividad partidaria y su permanente participación en la vida pública de Chubut.

De acuerdo con lo informado por allegados y dirigentes cercanos, sus restos serán velados este jueves en Parque Jardín del Cielo. El servicio se llevará adelante entre las 10:30 y las 17:00 horas, donde familiares, amigos y dirigentes políticos podrán darle el último adiós.

Con su partida, el peronismo chubutense pierde a uno de sus dirigentes más emblemáticos, protagonista de varias etapas de la vida política provincial y referente de generaciones de militantes que compartieron su camino dentro del justicialismo.