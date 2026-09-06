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El hecho ocurrió alrededor de las 21:30, a la altura del comercio Diógenes Green. Según las primeras informaciones, el conductor de 24 años, perdió el control de la motocicleta por circunstancias que todavía no fueron determinadas y terminó contra un muro de contención ubicado a un costado de la calzada.

La violencia del impacto provocó que sufriera heridas de extrema gravedad. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar constataron posteriormente su fallecimiento.

Buscan determinar qué ocurrió

Tras el siniestro, personal policial y de servicios de emergencia trabajaron en el sector y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Ahora, la investigación apunta a reconstruir la mecánica del accidente y establecer qué circunstancias llevaron al conductor a perder el control del rodado antes del impacto.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la víctima ni sobre los factores que pudieron haber desencadenado el accidente.