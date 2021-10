Federico Massoni habló sobre la fuga del asesino del penal de Rawson: "Se cometió una irresponsabilidad grotesca"

El ministro de Seguridad de Chubut criticó a las autoridades de la penitenciaría de Rawson por no dar aviso inmediato a la Policía sobre la fuga de un homicida y deslizó que esto favoreció su posterior escape. Además, comentó que la noticia lo sorprendió durante su estadía en la costa por los festejos del aniversario de Camarones.

La fuga de un interno de la Unidad 6 de Rawson el pasado sábado 9 de octubre despertó duras críticas del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, hacia la conducción de la unidad carcelaria.

El funcionario señaló que desde la institución “se negaron a brindar información inmediata de lo sucedido” y que esto favoreció el escape de Víctor Andrés Ramón, el hombre de 53 años, condenado a 34 años de prisión por homicidio, que aún continúa prófugo de la justicia.

“Ellos lo escondieron, lo ocultaron, no lo dijeron. Nunca nos dieron información”, aseguró. “Ahora no sabemos si estaba en la provincia o ya se fue”, indicó Massoni.

Sobre lo sucedido aquel 9 de octubre, relató: “Yo me enteré en los festejos por el cumpleaños de Camarones y soy el ministro de Seguridad de la provincia. La U6 cometió una irresponsabilidad grotesca. Lo primero que tenían que hacer era dar aviso para que nosotros hagamos un operativo cerrojo para detener al prófugo lo antes posible”, explicó.

“La comisario de Rawson se enteró por la prensa y cuando se apersonó en la U6, no le querían decir lo que había pasado. No sé si hubo o no negligencia, eso es algo que se verá en la justicia”, concluyó