Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La crisis por el fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de 96 pacientes en Argentina, sumó un nuevo capítulo con el hallazgo de 189 ampollas en una clínica privada de Chubut. Según pudo saber La Opinión Austral, el Ministerio de Salud confirmó que las dosis pertenecen a HLB Pharma, el laboratorio actualmente bajo investigación judicial, aunque no son parte del lote contaminado. Sin embargo, todas las partidas de ese laboratorio está inhibidas de ser utilizadas.

El hallazgo se produjo tras un nuevo operativo de control impulsado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que exige a todas las jurisdicciones del país reportar si poseen ampollas de fentanilo de HLB Pharma, propiedad del empresario Ariel García Furfaro. Si bien el foco principal sigue siendo el lote 31202, contaminado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, la prohibición de uso se extiende a todas las partidas del laboratorio.

Protocolo nacional

Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), volvió a reclamar a cada una de las jurisdicciones del país para que “todos los efectores de salud”, es decir públicos y privados, incluidas las droguerías, informen si tienen ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, propiedad del polifacético empresario Ariel García Furfaro. Si bien se hace hincapié en el lote contaminado, la prohibición de uso es para todas las campañas del medicamento vendido.

La misma orden ya la había dado el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak quien lleva el recuento de cada una de las ampollas del medicamento preservado y bajo estricta prohibición de ser utilizado. Según determinó el Instituto Malbrán, el Lote 31202, contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii estaría vinculado a la mayoría de los 96 pacientes fallecidos.

Hallazgos en Chubut y Córdoba

A través de este nuevo chequeo se identificaron nuevas dosis de fentanilo de uso clínico de HLB Pharma en dos clínicas privadas: 200 ampollas en Córdoba y 189 en Chubut, informó Infobae. Hasta ahora, provincia patagónica no había denunciado la existencia de fentanilo de las empresas de García Furfaro. Un hecho para destacar, los ministerios de Salud de esas dos jurisdicciones no compraron fentanilo de HLB Pharma. Sí lo hicieron instituciones privadas, según informaron las autoridades locales.

Las “nuevas” partidas de fentanilo de HLB Pharma se conocieron luego de que el juez federal Ernesto Kreplak intimara a todas las provincias para que realizaran un relevamiento exhaustivo de los efectores de salud, tanto públicos como privados. Fue en ese marco que surgieron los hallazgos en Córdoba y en Chubut. Según confirmaron oficialmente, el Ministerio de Salud fue el primer organismo en enterarse de estos datos antes de su difusión pública.

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, aclaró que los fármacos hallados están segregados y fuera del alcance de pacientes, cumpliendo la instrucción del juez Kreplak y del Ministerio de Salud de la Nación.

Las 189 ampollas encontradas en Chubut, al igual que las 200 de Córdoba, quedarán a disposición de la justicia y se mantienen bajo estricta prohibición de uso.

Fentanilo: ausencia de trazabilidad y riesgos sanitarios

El juez Kreplak destacó las dificultades para seguir la ruta del fentanilo mortal, ya que el producto no está incluido en el sistema de trazabilidad del Estado argentino. “El Estado no sabe dónde están las ampollas de fentanilo ahora. Esto nos obligó a buscarlas una por una por todo el país”, señaló el magistrado.

En 2016, la ANMAT excluyó al fentanilo de la trazabilidad obligatoria, lo que hoy dificulta el control y la prevención de nuevos casos. Las investigaciones revelan además irregularidades en la producción del laboratorio HLB Pharma, como la falta de certificados de esterilidad y controles microbiológicos, elevando el riesgo de contaminación.

El juez Kreplak ya dispuso inhibición de bienes y prohibición de salida del país para 24 personas vinculadas al laboratorio, entre ellas Ariel García Furfaro y miembros de su familia.

La ANMAT y los ministerios provinciales continúan con la tarea de verificar, segregar y reportar todas las partidas de fentanilo de HLB Pharma, mientras avanza la investigación sobre los lotes contaminados que provocaron la tragedia sanitaria.