El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció un incremento en las multas y sanciones por la utilización de pirotecnia, contemplando asimismo la pena de prisión en determinadas situaciones.

“La medida será efectiva a partir de la modificación de la Ley XV N° 27 –Código de Convivencia Ciudadana– y se enmarca en el compromiso de la Provincia con el fortalecimiento de la convivencia ciudadana”, indicó el Ejecutivo en un comunicado.

En ese sentido, se consideró la grave afectación que provoca el uso de artefactos pirotécnicos en niños, personas mayores, personas con trastorno del espectro autista (TEA) y con enfermedades crónicas; así como también en animales domésticos y silvestres, causando estrés, crisis sensoriales, problemas respiratorios y cardíacos, y daños físicos o emocionales. A su vez, genera un impacto negativo en el ambiente por la emisión de gases y partículas.

Al respecto, Torres confirmó que “vamos a duplicar las penas y sanciones por la venta y uso de pirotecnia, porque entendemos que la convivencia y el respeto construyen una sociedad mejor y más madura”, y advirtió que “la verdadera celebración está en compartir con empatía y respetándonos entre nosotros; por eso, a partir de ahora, los chubutenses elegimos festejar en paz y con empatía por el otro”.

A propósito, instó a los municipios de la provincia a que, “a través de sus respectivos concejos deliberantes, modifiquen las ordenanzas que restringen y penan la utilización de este tipo de elementos, incrementando las sanciones”.

Sanciones

La medida será efectiva a partir de la modificación del Artículo N° 164 del Código de Convivencia Ciudadana –Ley XV N° 27–, que establece como sanciones:

La aplicación de días de trabajo comunitario.

Multas determinadas en Unidades de Multa (UM).

Arresto.

Decomiso de la mercadería.

Clausura, en el caso de comercios, para quienes “ejerzan la tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista, así como el uso particular o privado de elementos de pirotecnia y cohetería”.