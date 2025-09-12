Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación que comenzó con una camioneta abandonada en plena estepa terminó con un allanamiento en Rada Tilly y la detención de un sospechoso. El trabajo coordinado entre fuerzas de ambas provincias permitió avanzar rápidamente en un caso que golpea de lleno a la seguridad de la región petrolera.

Un nuevo episodio de robo de cobre sacudió a la zona norte de Santa Cruz y derivó en un operativo que, por primera vez en mucho tiempo, mostró una articulación efectiva entre las fuerzas de seguridad de dos provincias. El caso se inició semanas atrás cuando, en la zona petrolera de Las Mesetas -a unos 65 kilómetros de Las Heras- fue hallada una camioneta atascada en el terreno. El vehículo no tenía ocupantes, pero en la caja llevaba rollos de cable de cobre desnudo, un material altamente cotizado en el mercado ilegal. El hallazgo encendió las alarmas y dio pie a una investigación que, con el correr de los días, fue sumando elementos clave.

Parte de lo secuestrado por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber La Opinión Austral, la División de Investigaciones de Las Heras trabajó codo a codo con sus pares de Comodoro Rivadavia, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Las Heras. El dato más importante surgió del seguimiento de pruebas encontradas en el vehículo, lo que permitió solicitar una orden de allanamiento en un domicilio de Rada Tilly, Chubut. Allí se produjo un golpe certero: se secuestró la llave de ignición correspondiente a la camioneta abandonada, además de tres equipos de comunicación, dos teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

En ese procedimiento también se concretó la detención de un hombre señalado como el presunto autor del robo. Según informó el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, el individuo quedó incomunicado y a disposición de la Justicia. El operativo no solo buscó cerrar un caso puntual, sino también enviar un mensaje claro frente a un delito que afecta tanto a empresas como a comunidades: el robo de cobre, vinculado en muchos casos a redes de reventa que operan a nivel interprovincial.