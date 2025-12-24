Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abuelo del gobernador del Chubut Ignacio “Nacho” Torres, murió durante las primeras horas de este miércoles 24 de diciembre en su vivienda particular en Puerto Madryn.

Ricardo Torres tenía 97 años y acompañaba a su nieto a votar en la Escuela N° 5 de Trelew. Fue empresario y propietario de estaciones de servicio, actividad que en la actualidad sigue su hijo Agustín. El sepelio se realizará este viernes 26.

En sus redes sociales, el gobernador de Chubut posteó un sentido mensaje de despedida hacia su abuelo junto a una fotografía donde están ellos dos y el pequeño hijo de “Nacho” y Ornella.

“Hoy te despido con el dolor de saber que te voy a extrañar cada día de mi vida, elegiste vivir con firmeza y convicción, sin rencores ni odios del pasado. Hoy que es un día de balance y de encuentro, elijo creer que la vida nos va a seguir encontrando en cada gesto y en cada historia que le cuente a tu tan esperado bisnieto, con orgullo, alegría y un poco de nostalgia”, expresó el nieto.

“Increíblemente la vida me sorprende despidiéndote y soltándote la mano en el mismo año que llegó Victorio para apretarla fuerte. Hoy voy a brindar por tu mejor legado que es recordarte como te lo mereces, con una sonrisa, sabiendo que viviste y te fuiste como quisiste. Hasta siempre abuelo”, concluye el mensaje.