El comodorense y una de las “joyas” del fútbol argentino, Ian Subiabre, se encuentra en conflicto con su club, River Plate, debido a que aún no firma su contrato y, según indicaron medios nacionales, podría quedarse sin Mundial Sub 20 donde integra la lista de convocatoria dada a conocer por la AFA.

Según ESPN, el “Millonario” le habría puesto un ultimátum al delantero de 18 años, que ya sumó minutos en Primera División e incluso convirtió un gol. Si bien su contrato vence en diciembre de 2026, dentro de un año, el club de Núñez “adoptó como metodología empezar a negociar con tiempo” y “no se está poniendo de acuerdo con Caniggia“, representante del jugador.

Ian Subiabre es una de las piezas claves del sub 20 que va a jugar el Mundial en Chile.

“Si no se ponen de acuerdo en estos días, es muy probable que Subiabre no viaje a jugar la Copa del Mundo. Y River tiene el aval de la AFA, que incluso está intercediendo para que se pongan de acuerdo”.

Según Sporcenter, la diferencia entre el entorno de Subiabre y River pasa por la cláusula de rescisión. En el último tiempo, River tomó la decisión de blindar a sus futbolistas con cláusulas de 100 millones de dólares, pero la representación del oriundo de Comodoro Rivadavia quiere “un salario acorde a esa cláusula“, algo “imposible“, según los periodistas que cubren River Plate.

Hasta el miércoles, día en el que River visitará a Palmeiras con el objetivo de remontar la serie de cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores, habrá tiempo para que se resuelva el inconveniente y Subiabre, que sería titular este sábado contra Atlético Tucumán, pueda viajar a Chile para disputar la Copa del Mundo, en la que Argentina enfrentará a Cuba, Australia e Italia en Valparaíso.