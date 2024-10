Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, se formalizó el traspaso del yacimiento El Trébol-Escalante, ubicado en la provincia de Chubut. En un acto realizado este mediodía, el área que tenía YPF pasó oficialmente a manos de la operadora PECOM, del Grupo Pérez Companc.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a miembros clave de su gabinete, como el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, y el secretario de Ambiente, Juan José Rivera. También estarán presentes figuras de primer nivel de YPF, con su presidente, Horacio Marín, liderando la delegación de la empresa. Desde el lado sindical, se anticipa una significativa movilización, con la participación de Jorge Ávila, representante de los Petroleros Privados, y Raúl Silva, de la Uocra.

Al cierre del acto, el gobernador Ignacio Torres se dirigió a los presentes y destacó la oportunidad que representa para Chubut este acuerdo.

“Estamos hablando de trabajo, de una cuenca que le da mucho a la provincia, pero también le ha dado muchísimo a la Nación”, comenzó diciendo el mandatario.

Y agregó: “Toda esa incertidumbre que tenían las familias durante estos meses de dimes y diretes, que no se sabían que iba a pasar, eso generó angustia a miles de chubutenses que no merecen sentir esa angustia. Cada vez que sale un barril de petróleo de esta provincia no hay incertidumbre sobre dónde va ese dinero, ese dinero va a la Nación. Parte de esas regalías que genera esta cuenca que durante más de 100 años generó tanto, dinamiza la economía de nuestros docentes, genera los recursos necesarios para sostener la salud, esas son las fuerzas que tenemos que reivindicar porque es los único que nos va a hacer salir adelante”.

“La fuerza del trabajo, del esfuerzo, de la industria, de nuestra cuenca. No hay cosas mágicas en el cielo que nos va a hacer crecer, la Argentina va a crecer garantizando los puestos de trabajo de cada una de esas familias que se levantan temprano para ir a trabajar y generan los recursos necesarios para que el país se ponga de pie“, ahondó Torres.

Fomento a las cuencas maduras en Chubut

En ese sentido, el gobernador chubutense destacó que “durante tantos años nuestros trabajadores se esforzaron para generar esa riqueza que puso de pie a nuestra nación, siendo el motor energético de la Argentina”. Por este motivo, el mandatario aseguró que “también hay que hacer un esfuerzo para sostener este trabajo”.

“Por eso, desde provincia, vamos a presentar un Decreto de fomento a las Cuencas Maduras. Vamos a hacer un esfuerzo para que sobre el incremental de la producción haya una baja de regalías. Pero no lo vamos a hacer sin condicionamientos, lo vamos a hacer con la única condición necesaria que es que no se pierda un solo puesto de trabajo“, anunció Torres.

“Vamos a hacer el esfuerzo para reactivar esta cuenca. Para sostener el trabajo que le da de comer al comercio, a los gastronómicos y genera tanto en nuestra querida provincia“, indicó.

En esa línea, Torres destacó que “se logró después de charlas, negociaciones y peleas, que esta sea el primer traspaso exitoso de áreas de YPF con una empresa seria que va a venir a invertir”. “No como algún chanta quería meterse para hacer especulación inmobiliaria. El que venga a instalarse en nuestra provincia será a invertir, a generar trabajo, a extraer petróleo. No a pisar un área para darse vuelta y venderla”, remarcó.

“Lo que logramos hoy es importantísimo. Logramos que no haya brecha de parate en el trabajo. Logramos que YPF ceda las áreas a PECOM con un compromiso fundamental. A partir de hoy cada uno de ustedes vuelve a trabajar donde tiene que estar, en el campo, para garantizarle previsibilidad a cada una de las familias”, concluyó.

Un paso importante

Luego del acto, el mandatario chubutense brindó declaraciones en rueda de prensa, donde estuvo presente La Opinión Zona Norte, y habló sobre la importancia de este acuerdo de traspaso, tratándose del primero que se realiza en esta etapa.

“Para nosotros es importante ser la primera provincia que, de manera ordenada, puedo coordinar esta transición que en otros lugares no es tan fácil. Lo hicimos con la responsabilidad de garantizar que haya una empresa que quiera venir a invertir y tiene la espalda para garantizar esa inversión y sobre todo el trabajo que es lo más importante”, destacó.

En este marco, ahondó: “PECOM tiene un plan de crecimiento rápido sobre esta cuenca. Cuando una operadora tiene inversiones en Vaca Muerta y en nuestra cuenca, generalmente las reservas de la inversión terminan yendo a Vaca Muerta. Por eso, tener una operadora que va a invertir fuerte y va a apostar al convencional y a la recuperación de nuestra cuenca, es fundamental”.

Sobre el decreto de fomento a las Cuencas Maduras, puntualizó: “La baja de regalías, siempre estamos hablando sobre el incremental, porque de lo que estamos buscando es terminar con ese declive. Esa inversión de shock que va a hacer la empresa en esta cuenta se va a va reflejado en más producción“.

Campamento Central y Tordillo

Por otor lado, Torres se refirió al traspaso de las áreas del Campamento Central y aseguró que aún no hay definición “porque hay una empresa que no sabe si vende o no”.

Sin embargo, consideró: “Calculo que en estos días se va a ir definiendo. Con este traspaso que es el primero en Argentina me parece que se van a agilizar muchísimo los otros. Estamos avanzando y en estos días va a haber novedades, pero lo más importante fue este traspaso a PECOM, porque es una empresa que se va a hacer cargo de un área muy importante”.

“Después está en el caso del Tordillo, hay negociaciones para la venta, pero eso es un acuerdo entre privados que estamos siguiendo de cerca para que se haga de manera ordenada y garantizar lo mismo que es el trabajo”, añadió.

Leé más notas de La Opinión Austral