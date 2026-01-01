Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de importantes dimensiones se desató este jueves al mediodía en el predio de la empresa Conarpesa, en la ciudad de Puerto Madryn, y mantuvo en vilo durante varias horas a los equipos de emergencia y a la comunidad. El siniestro se produjo en un sector donde funciona un depósito de cartones, redes y otros materiales, y obligó a un amplio despliegue de los Bomberos Voluntarios, que lograron contener el avance de las llamas pese a las severas condiciones climáticas y a la complejidad que sumó una fuga de amoníaco.

Según pudo saber La Opinión Austral, el fuego se inició alrededor de las 12:25 y, al arribar las primeras dotaciones, se constató que el incendio ya había tomado fuerza, afectando sectores de pastizales y al menos dos galpones ubicados dentro del predio. De acuerdo con la información oficial, no había personas trabajando en el lugar al momento de iniciarse el siniestro. Posteriormente, un empleado de la firma se hizo presente y confirmó que el espacio afectado se utiliza exclusivamente para el almacenamiento de materiales, sin actividad operativa durante la jornada.

A medida que avanzaron las tareas, las llamas se extendieron hacia uno de los laterales del predio, alcanzando árboles cercanos y generando preocupación por la proximidad con otras plantas pesqueras ubicadas en las inmediaciones. En ese contexto, el principal objetivo del operativo fue evitar que el fuego se propagara hacia predios vecinos, donde el impacto podría haber sido aún mayor. Para ello, se desplegaron varios móviles y una importante cantidad de personal, que trabajó de manera coordinada para contener los distintos focos.

Bomberos tratando de que el fuego no se expanda. FOTO: MADRYN URBANA

Uno de los factores que más complicó la intervención fue el fuerte viento que azotó la ciudad durante toda la jornada. Las ráfagas, que alcanzaron los 74 kilómetros por hora, favorecieron la expansión del fuego en algunos sectores y obligaron a redoblar los esfuerzos para mantener el control del siniestro. A esta situación se sumó la detección de una fuga de amoníaco, un elemento habitual en instalaciones vinculadas a la actividad pesquera, que incrementó el riesgo y demandó extremar las medidas de seguridad para proteger tanto al personal interviniente como a la zona circundante.

Pese a este escenario adverso, la rápida y sostenida intervención de los Bomberos Voluntarios permitió frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio se desplace hacia otras áreas del complejo industrial. Durante varias horas, los equipos trabajaron en el control del foco principal, realizando tareas de enfriamiento y vigilancia para impedir una posible reactivación del fuego.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni evacuaciones, un dato que lleva alivio en medio de un episodio que generó gran preocupación en una ciudad donde la actividad industrial convive estrechamente con zonas urbanas. Las autoridades indicaron que los trabajos continuaban en el lugar y que se aguarda un parte oficial con mayores precisiones sobre las causas que originaron el incendio y la magnitud de los daños materiales.