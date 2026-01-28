Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Centro de Visitantes del Parque Nacional Los Alerces, este miércoles tuvo lugar un encuentro con el personal del área, con el objetivo de planificar las tareas vinculadas al combate del incendio forestal, sosteniendo la continuidad de las funciones esenciales del plan operativo de la unidad de conservación.

La reunión estuvo encabezada por el director nacional de Operaciones de Parques Nacionales, José Albrizio; acompañado por el director regional Sur, Damián Mujica; y los guardaparques Ariel Rodríguez Albertani y Carolina Juárez, quienes conforman el Equipo Técnico de Gestión y Fortalecimiento Institucional que administrará de manera colegiada el Parque Nacional Los Alerces durante esta nueva etapa.

En un contexto de emergencia, la misión del equipo de gestión es reorganizar la estructura de los departamentos técnicos para enfocar en una modalidad eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines de conservación, manejo sustentable y uso público del área protegida.

Para este ciclo de trabajo conjunto Ariel Rodríguez será el responsable del despacho de firma de la Intendencia; en tanto que Damián Mujica estará a cargo de la planificación de las relaciones institucionales y del funcionamiento del Cuerpo de Guardaparques, y Carolina Juárez será la responsable técnica del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del área protegida.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de trabajar de manera unificada entre los equipos del Parque Nacional, junto a prestadores y pobladores, para generar una agenda de recuperación integral con las comunidades vecinas, priorizando la emergencia ígnea actual.

Cabe mencionar que la conformación de este equipo es el resultado de una evaluación integral de la situación realizada por la delegación institucional incorporada al Comando Operativo desde el pasado 6 de enero, encabezada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, el director regional Sur y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.

El Parque Nacional Los Alerces forma parte de una comunidad territorial integrada por las localidades de Esquel, Trevelin y Cholila con las que, históricamente, sostuvo un vínculo orientado al desarrollo turístico regional. En este sentido, la proyección del equipo de gestión se enfocará en fortalecer las agendas de trabajo conjunto, en un marco de intercambio permanente y construcción de escenarios propositivos.