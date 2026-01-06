Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Bosques de la provincia, que encabeza Abel Nievas, coordina el arduo operativo para controlar el siniestro ígneo registrado en la tarde del lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo.

De acuerdo al último informe técnico, emitido anoche, el fuego en el sector conocido como Primera Cantera sigue activo y al momento afectó vegetación variada, entre ella bosque nativo, bosque implantado, matorrales y arbustos.

Bomberos y brigadistas trabajan para contener el fuego que afecta bosques en El Hoyo.

Ni bien se detectó el foco inicial, alrededor de las 14.30 horas, se puso en marcha un plan de acción que incluye la participación en terreno de unas 230 personas, entre combatientes y equipos de apoyo.

Desde un comienzo se trabajó en la protección de viviendas, como así también en la evacuación de turistas y pobladores para evitar cualquier riesgo. Durante la noche, el SPMF y bomberos permanecieron al resguardo de las estructuras.

Este martes está previsto que el personal de línea lleve adelante las mismas tareas de protección de viviendas, sumando la colaboración de BNC SMNF – AFE, SPLIF de San Carlos de Bariloche y el SPMF Neuquén.

Chubut despliega aviones cisterna y brigadistas para controlar incendio en Puerto Patriada.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el operativo cuenta con la participación de múltiples instituciones provinciales, municipales y nacionales.

En tanto, los recursos afectados a las tareas son: camionetas, automóviles, motocicletas, autobombas, camiones cisterna, topadora, retroexcavadora, helicóptero con helibalde, aviones cisterna y aviones anfibios.

Leé más notas de La Opinión Austral