Incendios en Chubut: un brigadista fue derivado de urgencia a Bariloche con quemaduras graves y piden ayuda El brigadista quedó atrapado por el avance del fuego mientras colaboraba en los operativos en la zona de El Hoyo y Epuyén. Presenta quemaduras de consideración y compromiso en las vías respiratorias, por lo que permanece internado en terapia intensiva en Bariloche.

Un brigadista voluntario resultó gravemente herido mientras combatía los incendios forestales en la zona de El Hoyo. Se trata de Manuel Hidalgo, vecino de Lago Puelo, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche debido a la gravedad de sus lesiones. Actualmente se encuentra internado en terapia intensiva.

El sábado por la tarde, Manuel ingresó al Hospital de El Bolsón con quemaduras en el 54 % de su cuerpo, según el primer parte médico. Debido al delicado cuadro clínico, el personal de salud dispuso su derivación inmediata al centro médico de mayor complejidad en Bariloche.

La directora del Hospital de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó el traslado y explicó que se trata de una situación en desarrollo. Indicó además que cualquier ampliación sobre su estado de salud dependerá de la evolución del paciente en las próximas horas.

Desde el ámbito sanitario no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre su estado actual, más allá de la gravedad de las lesiones. Las autoridades aclararon que la información oficial será comunicada únicamente por los canales institucionales.

Pedido solidario

En paralelo, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para acompañar a Manuel Hidalgo durante su internación en Bariloche. Según informaron, el brigadista tiene las vías aéreas comprometidas, lo que agrava su condición.

De acuerdo al testimonio difundido, Manuel quedó atrapado por el fuego mientras colaboraba en el combate del incendio en la zona de El Hoyo y Epuyén. Su familia viajó de urgencia para estar a su lado y solicita colaboración para afrontar gastos de traslado, alojamiento y otras necesidades médicas.

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudar pueden realizar aportes económicos a través de MercadoPago:

Alias: jazminlagopuelo

jazminlagopuelo Titular: Jazmin Hidalgo