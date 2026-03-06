Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los ejes del discurso del intendente Othar Macharashvili en la apertura del 54° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, fue el desarrollo industrial de Comodoro Rivadavia y su proyección como punto de referencia a nivel regional y nacional, no solo en materia hidrocarburífera, sino avanzando hacia la diversificación de la matriz productiva.

En ese sentido, expuso que “es hora de convertir a Comodoro en un verdadero polo industrial, sin miedo de enfrentar ese desafío porque tenemos con qué hacerlo. Nuestra ciudad se ha caracterizado por su manufactura y sus fábricas en tiempos de bonanza, pero necesitamos volver a pensar en grande porque contamos con las condiciones para poder hacerlo: alta concentración de infraestructuras, acceso a recursos energéticos, servicios básicos industriales, tierras, vías de transporte eficientes, experiencia y capital humando altamente capacitado, por lo que este no es un sueño aventurero”.

Continuando en ese tenor, el jefe de la ciudad indicó que “lo que no tenemos aún, es un gran acuerdo que trascienda gestiones, respete normativas y supere encasillamientos partidarios o posturas inmodificables que atentan contra el despegue productivo de la ciudad”, al tiempo que recalcó que “debemos proyectarnos como un polo industrial de vanguardia, que nos permita crecer por el trabajo de nuestros hombres y mujeres calificados y no solo por la buenaventura de un recurso natural”.

Del mismo modo, apuntó que Comodoro Rivadavia “no puede seguir dependiendo exclusivamente del barril”, al enfatizar que la ciudad cuenta con argumentos sólidos y condiciones necesarias para continuar construyendo su propia industria. “No debemos tener miedo de imponernos sobre la historia que nos aguarda”.

“Nos pondremos al frente de los reclamos y las gestiones ante Nación, y apelamos al apoyo del gobernador Ignacio Torres y el de todos los sectores de la producción de Comodoro, para que motoricemos los incentivos y los beneficios que este salto cualitativo requiera para que nuevas empresas echen raíces en estas latitudes. Desde el Municipio, ya estamos preparados para facilitar el acceso a tierras y brindar beneficios impositivos y otras facilidades”.

“Necesitamos discutir seriamente la minería”

Asimismo, Macharashvili abordó la cuestión minera, tema que “necesitamos discutir seriamente, sin miedos ni demagogia, porque no podemos seguir viviendo de espaldas a un debate que puede ser beneficioso en la búsqueda de alternativas productivas para nuestra provincia”.

En esa línea, resaltó que Comodoro es una ciudad minera, al decir que “durante más de 100 años extrajimos recursos del subsuelo, generamos empleo, financiamos desarrollo y construimos identidad productiva en torno a una actividad extractiva. No podemos sostener un doble discurso, celebrar el petróleo y, por conveniencia política, demonizar cualquier otra actividad extractiva”.

“El debate debe formar parte de una discusión provincial, que tiene que darse con madurez, información técnica y decisión política”, destacó a la vez que añadió que “esta actividad podría representar una oportunidad concreta para nuestra ciudad, porque requiere mano de obra calificada como la nuestra y empresas de servicios con la experiencia que hemos construido durante más de un siglo en la industria energética”.

Para concluir, sostuvo que la minería “deberá contar con los controles ambientales más estrictos del país, con transparencia, auditorías independientes, monitoreo permanente y el aporte de nuestra Universidad y de sus mejores profesionales. Siempre cuidando y controlando el uso del agua y dando importancia a la participación ciudadana, de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Si el mundo puede producir bajo estándares ambientales rigurosos, Chubut también puede hacerlo; es tiempo de discutir en serio y sin doble discurso”, reclamó.