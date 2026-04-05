Lucio Cambi Pereyra se encuentra desaparecido desde el miércoles 1 de abril. La última información que se tuvo fue que se encontraba haciendo un tratamiento de rehabilitación en CADES en la localidad de 28 de Julio, a pocos kilómetros de Trelew, Chubut.
La última actualización del caso indica que Lucio fue visto en la terminal de ómnibus de Trelew.
Cómo colaborar en la búsqueda
La madre de Lucio pidió a la comunidad difundir la imagen de su hijo y reportar cualquier dato relevante que pueda ayudar a dar con su paradero.
Se recomienda a quienes tengan información llamar al 911 de manera inmediata o acercarse a la comisaría más cercana.
Para contactarse con los familiares llamar al 297 514-1303 ó 263 456-5727
