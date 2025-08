Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Pablo Luque aseguró este domingo que se impuso por una diferencia de aproximadamente 400 votos en las elecciones internas del Partido Justicialista de Chubut frente a Dante Bowen, actual intendente de Dolavon.

Sin embargo, en el búnker de Bowen sostuvieron que existe un “empate técnico” y que el único resultado válido será el que arroje el escrutinio definitivo. Además, denunciaron “irregularidades” durante el recuento de votos y el traslado de las urnas.

La elección se desarrolló con boleta única de papel, un formato inédito para el PJ chubutense que permitió mayor agilidad y transparencia en el proceso. Estaban habilitados 46.274 afiliados y la participación rondó el 25%, informó la Junta Electoral. En total, se distribuyeron 69 mesas en diversas localidades de la provincia.

Durante los primeros festejos, Luque lanzó críticas contra el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a quien acusó de interferir en la interna. “Fue asqueroso lo que hizo el gobierno provincial”, afirmó el dirigente peronista. También criticó al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz: “Se robó una urna de Corcovado. Lo vamos a denunciar porque es un ladrón”.

La interna enfrentó a dos sectores con posturas diferenciadas dentro del peronismo provincial. Luque encabezó la lista Celeste y Blanca “Arriba Chubut”, mientras que Bowen lideró la lista “Primero la Patria”.

Tras declarar su victoria, el exjefe comunal de Comodoro Rivadavia felicitó a su rival. “Hizo una muy buena elección. Es muy importante que logremos la unidad a partir de esta noche, poder sentir que el peronismo está más vivo que nunca”, expresó.

Luego, volvió a cargar contra Torres: “No fue fácil pelear contra el gobernador y los intendentes, que jugaron esta elección aunque no eran parte del partido. Es muy lindo que podamos demostrar que no nos domina el PRO ni un gobernador como Nacho Torres que gasta la plata de todos los chubutenses en redes sociales y medios para destruir, porque en la provincia no construyó nada”.

“Trata de imponer un resultado”

Por su parte, Federico Ruffa, el apoderado de la lista del intendente de Dolavon cuestionó la versión del triunfo de Luque: “Esto de salir a decir que ganaron por 400 votos, cuando sabemos que no puede ser así, lo único que están haciendo es tratar de imponer un resultado (…) No avalamos este resultado que es absolutamente falso, hay una diferencia muy pareja que puede terminar para cualquiera de los dos, se va a resolver en el escrutinio definitivo”.

En esa línea, según pudo saber La Opinión Austral, desde el entorno de Bowen confirmaron su intención de revisar en Comodoro Rivadavia las mesas 59, 59 bis, 59 tercera y 59 cuarta, ya que sospechan que los votos fueron unificados en una sola urna. Asimismo, manifestaron a este medio que habrían intervenido autoridades de mesa no registradas y pertenecientes a la otra lista. “También tenemos dudas sobre los resultados de Esquel, en las mesas 35 y 35 bis”, reconocieron.

De confirmarse la tendencia, la nueva conducción del justicialismo en la provincia quedaría definida, mientras que el otro sector pasaría a ocupar un rol opositor dentro del partido. Ambos espacios ya proyectan su estrategia para los comicios legislativos, con el objetivo de disputar una de las dos bancas que corresponden a Chubut en la Cámara de Diputados y avanzar en la consolidación de una alternativa de cara a 2027.