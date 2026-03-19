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Una escena de extrema violencia sacudió la madrugada y desató un operativo de gran magnitud que mantiene en vilo a varias provincias. Un conductor que evadió un control policial en Arroyo Verde, Chubut atropelló a un efectivo y se dio a la fuga a toda velocidad por la Ruta Nacional N° 3. Desde entonces, es intensamente buscado y las autoridades no descartan que se trate de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, un prófugo con pedido de captura vigente que también es buscado en Santa Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, en un tramo estratégico del corredor vial que conecta Chubut con Río Negro. Según las primeras reconstrucciones, el conductor redujo la velocidad ante la señal de alto impartida por el personal policial, lo que en un primer momento hizo presumir que acataría el control. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación dio un giro violento: el hombre aceleró de manera repentina y embistió al efectivo, para luego iniciar una fuga hacia el norte.

La gravedad del episodio activó de inmediato un operativo cerrojo que se extendió a lo largo de varios kilómetros. La persecución continuó hasta territorio rionegrino, donde el vehículo –un Toyota Corolla gris– fue finalmente hallado abandonado en el kilómetro 1303. El dato que llamó la atención de los investigadores fue que el rodado se encontraba sin ocupantes y con las llaves colocadas, lo que refuerza la hipótesis de una huida apresurada y planificada en un terreno que el sospechoso podría conocer.

A partir de ese momento, se desplegó un amplio rastrillaje en campos, rutas secundarias y zonas aledañas, con la participación de grupos especiales, drones y divisiones canes. El objetivo es dar con el paradero del conductor, quien, según las primeras evaluaciones, habría actuado solo.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, confirmó a los colegas de Diario Jornada que una de las principales líneas investigativas apunta a Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, un hombre que se encuentra prófugo de la Justicia y cuyo paradero es buscado desde hace días en la región. “Es una de las sospechas, pero no se descarta ninguna hipótesis”, señaló el funcionario, dejando en claro que la investigación se mantiene abierta.

La búsqueda no se limita a Chubut y Río Negro. El caso también tiene fuerte repercusión en Santa Cruz, donde el Ministerio de Seguridad ya había solicitado días atrás la colaboración de la comunidad para dar con Cárdenas. La posibilidad de que el sospechoso esté desplazándose por la región encendió las alertas y reforzó los controles en rutas y accesos.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron un mensaje claro a la población, especialmente a quienes transitan por rutas patagónicas o viven en zonas rurales: extremar las precauciones, no levantar desconocidos y dar aviso inmediato ante cualquier situación sospechosa.